Lazio, Lotito: "Djavan Anderson può rimanere se parte Basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Su Di Gennaro posso dire soltanto vedremo. Ci sono squadre che lo vogliono, ma lasciatemi lavorare". Parola di Claudio Lotito, patron della Lazio, raggiunto da ilferraiuolo.it sugli affari tra biancocelesti e Salernitana: "Secondo me la priorità è il difensore centrale forte fisicamente e, pur senza fare nomi, posso dire che sto provando a convincere un grande giocatore. Peccato che in passato non sia stato valorizzato Luiz Felipe, era un talento troppo sottovalutato dagli allenatori. Per il momento non siamo su Monaco”.

Sull’ex Bari Djavan Anderson:

“In questo momento è in Germania, tutto dipenderà da Basta. Se va via, Anderson resta alla Lazio. Se Basta resta lo girerò in prestito alla Salernitana. A prescindere da tutto dovete stare tranquilli, credo che abbiamo una rosa all’altezza e che ha un allenatore in gamba. Sicuramente anche in panchina abbiamo fatto un salto di qualità rispetto al passato”.