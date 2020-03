Lazio, Lotito è sempre più ambizioso: Giroud e Bonaventura per alzare l'asticella

L'appetito vien mangiando, dice un vecchio detto, che in questo caso calza a pennello per quanto riguarda la voglia di Lotito di alzare l'asticella dopo l'incredibile stagione portata avanti dalla sua Lazio. Il nome sulla lista è quello di Olivier Giroud, già trattato a gennaio e che si libererà gratis a giugno. Su di lui è forte l'interesse anche di Inter e Lione. Il ds Tare cerca anche un vice Luis Alberto, e al momento il primo nome in lista è quello di Jack Bonaventura, anche lui verso il parametro zero e con Raiola pronto a trattarlo con il club laziale. Infine, il patron biancoceleste dovrà fare i conti anche con alcuni rinnovi importanti, come quelli del capitano Lulic, di Radu e di Strakosha. A riportarlo è Tuttosport.