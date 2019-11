© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del match contro il Milan, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una grande opportunità per noi per fare punti. La classifica è ancora corta, con tante squadre con gli stessi punti. Dobbiamo fare del nostro meglio ma il Milan in casa è sempre forte. Noi abbiamo delle qualità per vincere oggi".