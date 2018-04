Lazio, Lucas Leiva nemico del turnover. Stasera la gara numero 400

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

Turnover sì, turnover no. In attesa delle scelte ufficiali di mister Inzaghi per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Salisburgo e Lazio (in programma alla Red Bull Arena, ore 21.05), tra i pochi a non rischiare la panchina c'è Lucas Leiva, uno dei simboli dell'ottima stagione biancoceleste. Difficilmente, infatti, mister Inzaghi ha rinunciato durante l'anno al regista brasiliano, soprattutto in Europa, tanto che anche stasera sarà lui a guidare il centrocampo laziale. Una partita, già di per sé importante, ma che potrebbe regalare al giocatore ulteriore prestigio. Lucas Leiva in carriera ha giocato 399 partite da professionista nel calcio internazionale: quella di stasera sarà da 400esima. Undici agli esordi con i brasiliani del Gremio, ben 346 con la maglia del Liverpool e infine 42 con la Lazio. Tre maglie, per un'esperienza decennale divisa tra 26 gare di Champions, 39 di Europa League, 247 di Premier League, 29 di Serie A più altre 58 tra coppe e competizioni varie. Numeri incredibili, ai quali Inzaghi fa bene ad aggrapparsi nei momenti che contano.