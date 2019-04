Lazio, Luis Alberto e il futuro: se parte c'è il sogno Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto e il futuro. Dopo tre anni in Italia alla Lazio potrebbe esserci l'occasione per lo spagnolo di far ritorno in patria. Certo, tutto è legato anche a cosa riserverà questo finale di stagione per i biancocelesti. L'esperienza romana, soprattutto nella seconda stagione, è stata in ogni caso più che soddisfacente. Luis Alberto è stato spesso al centro del gioco della squadra di Inzaghi che, quando ha dovuto farne a meno, ha avvertito pesantemente la sua assenza. Se dovesse partire - il suo contratto scade comunque nel 2022 - l'impressione è che una delle probabili destinazioni possa essere il Siviglia, uno dei suoi grandi amori. E' la squadra in cui ha mosso i primi passi da professionista, dopo essere cresciuto nel settore giovanile. Poco tempo fa ha detto parlando del Siviglia. "Non chiuderò mai la porta di casa mia, del mio club e dei miei colori" . Peraltro il club andaluso aveva pensato a lui nell'estate scorsa offrendo 25 milioni di euro più 5 di bonus ai biancocelesti senza trovare l'ok di Lotito.