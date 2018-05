Lazio, Luis Alberto: "Obiettivo Inter. Voglio finire stagione sul campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo infortunio, rimediato nella sfida di ieri contro l'Atalanta, tiene in apprensione la Lazio e mister Simone Inzaghi, ma il trequartista spagnolo Luis Alberto è positivo riguardo il suo recupero per l'ultima di campionato, quando andrà in scena un vero e proprio spareggio per la Champions contro l'Inter. Queste le parole del giocatore, affidate al social network Instagram: "Mi rifiuto di credere che questa sia l’ultima immagine dalla stagione. Ho tanta voglia di finire in campo, lotterò fino alla fine. Obiettivo Inter".