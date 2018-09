Lazio, Luis Alberto: "Scorie Champions presenti, voltiamo pagina"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto, trequartista della Lazio, analizza così il successo per 1-0 contro il Frosinone ai microfoni di Sky Sport: “L’importante era vincere, adesso abbiamo due settimane per migliorare la condizione fisica e mentale. Scoria Champions? Abbiamo fatto tanto per arrivarci lo scorso anno e vederla sfumare all’ultimo è stata una brutta cosa. Adesso dobbiamo voltare pagina e pensare a questo campionato. Mercato? Nulla di vero, sapevo che sarei rimasto qui. Ora voglio farmi trovare al 100% al rientro dalla sosta”.