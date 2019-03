Lazio, Luis Alberto: "Sogno la Champions. Ora giochiamo meglio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da AS, Luis Alberto ha parlato del suo momento di forma. "Mi sono dovuto adattare alle circostanze e mi è riuscito abbastanza bene. La squadra sta giocando meglio con più giocatori offensivi e ci divertiamo anche di più. Ci stiamo abituando a una dinamica di gioco più allegra che ci aiuta a lottare per la Coppa Italia e le posizioni che valgono la Champions. Se dovessi scegliere? La coppa è un titolo e ti dà anche la possibilità di giocare l’Europa League il prossimo anno. D’altro canto però la Lazio sono anni che non gioca in Champions League e per me sarebbe un sogno giocarla".