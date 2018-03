Lazio, Luiz Felipe: "Abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria dei capitolini sul campo della Dinamo Kiev, che vale il passaggio ai quarti di finale. Queste le sue parole, riportate da lalaziosiamonoi: "Stasera è andato tutto bene, fin dal principio. Il campo era in buone condizioni, la temperatura era giusta. Abbiamo dimostrato di che pasta è fatta la Lazio. Nella gara di andata avevamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti ad andare oltre il pareggio. Oggi avevamo un altro atteggiamento. La squadra era più unita, siamo stati grandi. Dobbiamo continuare così anche in campionato, con la stessa voglia di vincere. Mi dispiace per Patric, si allena molto, meritava quel gol. Sarà per la prossima partita. Il sorteggio? Ora torniamo a Roma e pensiamo al Bologna. Domani vedremo cosa succederà. Adesso ci sono solamente squadre forti, dobbiamo essere pronti ad affrontare chiunque. Per me la posizione in difesa è indifferente, so che devo giocare bene ovunque decida di mettermi il mister. Stasera ho cercato soprattutto di mantenere la calma dopo il giallo, all’inizio è stato difficile, ma poi è andata meglio. Ho cercato di fare il possibile per rimanere concentrato".