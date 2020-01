© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, a pochi minuti dal match di Coppa Italia col Napoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Siamo felici di aver vinto la Supercoppa, ma ora dobbiamo guardare avanti. Bisogna continuare così per fare grandi cose, oggi abbiamo l'opportunità per andare avanti in questa competizione. Serve la gara perfetta. Sappiamo quanto ci hanno dato la Coppa Italia, la finale all'Olimpico e la Supercoppa. Dobbiamo essere concentrati".