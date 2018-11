Lazio-Lukaku, continua lo stallo sul rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stallo tra la Lazio e Jordan Lukaku per quanto riguarda il rinnovo di contratto del laterale belga. Lo scrive il Corriere dello Sport: dal suo rientro, Lukaku è andato soltanto due volte in panchina, senza mai giocare. Il suo contratto attuale scade nel 2020, la Lazio è in pressing per convincerlo a rinnovare prima di arrivare a inizio 2019. Altro piccolo caso è quello legato a Lucas Leiva: gli agenti del brasiliano prendono tempo, nonostante l'intenzione sia quella di firmare la proroga annuale (fino al 2021) dell'accordo.