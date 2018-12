Lazio, Lukaku: "Spero di giocare di più. Il 2019 sarà il mio anno"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Lazio, Jordan Lukaku, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, a margine della cena benefica organizzata dalla So.Spe. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club biancoceleste: “È una serata diversa, mi è piaciuta tanto. È importante avere una comunicazione con i tifosi, anche adesso che si sta attraversando un momento di difficoltà. Siamo qui per condividere un po’ di tempo insieme. I nostri tifosi sono sempre al nostro fianco, ci sostengono: io, Luis e Marco siamo qui per loro. Spero che il 2019 sia il mio anno. Oggi mi sento bene, non è facile trovare spazio in questo periodo in quanto molto spesso bisogna inserire un attaccante, inoltre nel mio ruolo solitamente agisce Lulic che è il capitano ed un grandissimo giocatore. Più avanti, nel corso della stagione, spero di tornare a giocare con più continuità. La reazione contro la Sampdoria, dopo il primo gol, è stata buona. Abbiamo trascorso una settimana insieme, adesso la concentrazione è al 100%. Dispiace per il pareggio nel finale contro la Sampdoria, ma è positivo aver ritrovato la giusta mentalità. Giovedì incontreremo l’Eintracht poi lunedì ce la vedremo con l’Atalanta: sarà una sfida determinante, tutto il gruppo è pronto ad affrontarla al meglio”.