Lazio, Lulic: "De Vrij gran professionista, un esempio per tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic, capitano della Lazio, è intervenuto al termine del match perso contro l'Inter (2-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Rimarrà una stagione positiva?

"Posso dire che la stagione rimarrà positiva. Peccato, siamo arrivati in questa situazione e non dovevamo. Avevamo l'occasione per chiuderla prima, mi riferisco alla partita contro il Crotone. Avevamo l'occasione per non arrivare così ad oggi. La delusione è enorme, ma purtroppo non siamo riusciti a chiuderla nel momento migliore".

La questione De Vrij ha minato la serenità della squadra?

"Io penso che si è parlato troppo. È inutile, non era necessario parlare. Lui ha fatto una grande partita, ha sbagliato la scivolata. È stato un professionista, è stato un esempio per tutti. Gli auguro il meglio. La delusione è tanta, anche da parte sua. Lui ha lottato fino all'ultimo, purtroppo è andata male".

Siete arrivati ad un passo dal grande salto?

"Per essere tra i migliori queste sono piccole cose che ti mancano. Ci è mancato poco, siamo andati vicini. Prendiamo le cose positive e ce le troviamo per il prossimo anno".