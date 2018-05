Lazio, Lulic: "Dovevamo chiudere prima il discorso Champions"

Fonte: fcinternews.it

Il capitano della Lazio Senad Lulic ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

La Lazio ha perso la Champions questa sera?

"No, penso che l'abbiamo persa 2-3 partite fa. Dovevamo chiudere prima il discorso, non dovevamo arrivare a questa sfida per giocarcela. Mi spiace per come è andata, meritavamo il torneo ma ci riproveremo l'anno prossimo".

Tutto è cambiato in pochi minuti dopo che la Lazio aveva dominato per larghi tratti:

"Abbiamo dominato fino al rigore... Dopo Salisburgo è un'altra delusione, ma dovevamo imparare dai nostri errori e non lo abbiamo fatto. Ci manca qualcosa per arrivare tra i migliori".

Hai parlato con De Vrij?

"No. Penso che anche lui sia enormemente deluso, è stato un professionista esemplare. Gli auguro il meglio con l'Inter, noi ci proveremo l'anno prossimo. Di lui se ne è parlato troppo, dire che andava all'Inter non aiutava l'ambiente e nemmeno lui, ma lui è un professionista vero che ha giocato una grande partita. Sul rigore ha sbagliato, ma questo discorso doveva essere chiuso prima".

Come mai sei un destro che gioca a sinistra?

"Sono stato anche interno di centrocampo, ma questo ruolo mi piace. Se il mister è contento per me va bene".

Perché non avete completato l'opera?

"Oggi abbiamo giocato meglio dell'Inter, ma per completare il lavoro ci manca furbizia, essere più bravi dell'avversario".