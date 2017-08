Lazio, Lulic: "Keita? Serve una soluzione che renda felici tutti"

© foto di Federico Gaetano

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva: "Alzare la coppa è una cosa bellissima, come ho già detto dare il 100% ti permette di battere la Juventus, noi oggi avevamo 11 giocatori in campo che giocavano l’uno per l’altro, conta più il gruppo che le giocate di un singolo. Avendo Keita in campo stasera non è detto che avremmo vinto. Devo fare i complimenti al mister che ha scelto i giocatori giusti per vincere. Il futuro di Keita? Io posso parlare per me: mi trovo bene qui alla Lazio, poi i giocatori fanno scelte differenti a livello sportivo e privato. Se uno si trova bene nella Lazio è giusto che rimanga, se ci si trova male è giusto che vada via. Lo dissi ad Auronzo, sarebbe meglio trovare una soluzione che renda tutti felici: Keita e la Lazio”.