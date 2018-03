Lazio, Lulic: "Tornare in Nazionale? Non cambio idea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha risposto alle voci che vogliono il nuovo ct della Bosnia Robert Prosinecki intenzionato a fare un tentativo per riportare il centrocampista biancoceleste in Nazionale. Finora nessuno mi ha contattato - ha spiegato ad Avaz Sport -. Per essere chiari, sarebbe un onore per me sedermi a parlare con una persona come Prosinecki. Nemmeno lui però potrebbe farmi cambiare idea. Ho letto da qualche parte che avrei dovuto chiamare Prosinecki e che non l’ho fatto. L’ultima cosa che voglio è che possano circolare notizie false. Nella mia vita non mi sono mai tirato indietro davanti a nulla e non ho intenzione di iniziare a farlo adesso, soprattutto al cospetto di una leggenda come Prosinecki. Se ce ne sarà occasione mi siederò a parlare con lui, ma ripeto, la mia decisione di ritirarmi dalla Nazionale è definitiva”.