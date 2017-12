Lazio, Lulic: "Volevamo i tre punti, ci abbiamo creduto fino alla fine"

© foto di www.imagephotoagency.it

Senad Lulic, al termine di Sampdoria-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Solitamente in casa è più facile ottenere punti grazie al sostegno dei nostri tifosi, ma abbiamo ottenuto undici vittorie in trasferta: il calcio è anche questo. Era importante trionfare quest’oggi e ripartire. Abbiamo creduto fino alla fine nella vittoria finale. Ottenere i tre punti all’ultimo minuto è sempre più bello. La Sampdoria non aveva ancora mai perso in casa, ci attendeva una gara molto difficile, ma volevamo per forza questo successo. Tutto lo spogliatoio ci ha creduto e al 90’ siamo riusciti a vincere.

Ora dobbiamo continuare a guardare avanti per ottenere nuovi risultati positivi. Continueremo a ragionare gara dopo gara: ci attendono tante partite nell'arco di poche settimane, tutti dovremo esser pronti per chiudere al meglio l’anno sperando di vincere il più possibile. Oggi abbiamo accorciato un po’ la nostra classifica e ci manca ancora il recupero con l’Udinese: siamo tornati sulla strada giusta e questo è molto importante per il nostro morale. Il gol vittoria nel finale è stato molto importante.

Sappiamo ciò che ci aspetta e daremo il massimo da qui alla fine dell’anno: lo spogliatoio è unito e tutti i ragazzi troveranno spazio nel corso dei prossimi match”.