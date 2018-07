Lazio, Manchester United su Milinkovic-Savic se parte Pogba

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Un blitz a Barcellona di Raiola può generare effetti in ogni parte del mondo. Anche a Roma, sponda Lazio, dove c’è un certo Milinkovic, oggetto del desiderio di mezza Europa. L’agente non ha niente a che vedere con il talento serbo, è andato lì per proporre ai catalani (alla ricerca di un centrocampista di talento, con Rabiot del Psg primo obiettivo) uno dei suoi assistiti, Paul Pogba. Come riportato da Repubblica, se il francese lasciasse il Manchester United, i Red Devils punterebbero Milinkovic, offrendo una cifra molto vicina ai 150 milioni richiesti da Lotito. Si vedrà più avanti, la priorità ora è l’erede di Felipe Anderson: in Brasile aggiungono alla lista Leo Cittadini, classe 1994 del Santos. Il ds Tare invece continua a guardare in Belgio: monitorato Hans Vanaken, 25enne trequartista (194 cm) del Bruges, con il quale la Lazio sta chiudendo pure l’operazione per Wesley. Intanto la squadra è arrivata ad Auronzo. Lukaku è fuori dai convocati: sarà ceduto.