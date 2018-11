Lazio-Marsiglia 1-0 al 45'. Parolo mette in discesa la qualificazione

E' una Lazio con molte sorprese di formazione quella che scende in campo nel primo tempo della gara dell'Olimpico contro il Marsiglia. Da Immobile in attacco (al posto di Caicedo) fino alla mediana con Parolo e Durmisi preferiti rispettivamente a Milinkovic-Savic e Caceres. Davanti ad uno stadio semi deserto, le due squadre iniziano contratte, con la squadra di Rudi Garcia - ultima nel girone e costretta a vincere - che prova qualche sortita offensiva senza però trovare lo sboco giusto. Dall'altra parte, sono più che altro i due attaccanti biancocelesti a creare movimento, tra le maglie avversarie, pur senza la giusta lucidità negli ultimi metri. Così, dopo la prima occasione della gara con Sakai (bravo Strakosha a murare), è la Lazio a recriminare per l'atterramento di Correa in area di rigore: l'attaccante fa tutto da solo, si presenta davanti a Pelé ma la sportellata di Luiz Gustavo viene ritenuta non fallosa dall'arbitro di gara. Con un Marsiglia timoroso ed una Lazio poco precisa nelle trame di gioco, la fase centrale del primo tempo scivola via con pochissime occasioni da gol. Nel finale - al 43' - ci prova Thauvin (uno dei migliori) ma Strakosha salva. Episodio decisivo, invece, in pieno recupero: è Parolo a portare in vantaggio la Lazio con un colpo di testa che beffa il portiere avversario. Bravo Immobile nell'occasione a servire di prima intenzione il centrocampista. E i primi 45' terminano con il risultato di 1-0 in favore della Lazio: complice il contemporaneo vantaggio dell'Eintracht Francoforte sul campo dell'Apollon Limassol, la squadra di Inzaghi chiude la prima frazione di gioco virtualmente qualificata ai 16esimi di finale della competizione.