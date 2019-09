Lazio, Marusic: "Contento per il gol, siamo tornati sulla strada giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Parma, il giocatore della Laizo Adam Marusic ai microfoni de La Domenica Sportiva ha detto: "Grande partita oggi in casa dopo due sconfitte. Era importante vincere e siamo tornati sulla strada giusta. Ho fatto anche l'anno scorso gol contro il Parma, anche oggi, sono molto contento ma soprattutto per aver vinto questa gara difficile e ora pensiamo a mercoledì. Immobile si è calmato? Non lo so, non ho visto niente".