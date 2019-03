© foto di Federico Gaetano

A segno nel 4-1 della Lazio al Parma, Adam Marusic ha parlato in zona mista anche della rivalità con Romulo. Ecco quanto riporta lalaziosiamonoi.it: "Per noi è un bene il suo arrivo, per me è una motivazione per lavorare ancora di più".

Il rapporto col gol.

"A Firenze non ho segnato, oggi si e sono stato molto contento. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo vinto tanti duelli. Dopo i quattro gol nel primo tempo, nel secondo tempo è stata molto più facile".

La classifica?

"Dobbiamo recuperare questa gara con l’Udinese, speriamo di vincere tutte le prossime per andare avanti. Rivincita Champions? Lo speriamo tutti".