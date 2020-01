Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato una battuta ai microfoni di Lazio Style Channel. Il serbo è stato premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di dicembre, ecco il suo commento: "È merito di questa squadra se ho una spinta in più. Per questo riconoscimento voglio ringraziare i ragazzi, perché abbiamo fatto tutto insieme".