Lazio, Milinkovic-PSG solo la Champions potrebbe alzare l'offerta

Il Paris Saint-Germain non molla Sergej Milinkovic-Savic, ma non si spingerà fino ai 100 milioni di euro richiesti da Lotito. Il serbo è l'obiettivo numero uno dei francesi che però alzeranno la proposta da 60 milioni già rifiutata dal presidente biancoceleste solo in caso di vittoria della Champions League. In realtà lo stesso club capitolino potrebbe abbassare le proprie pretese nel caso in cui a chiedere di essere ceduto sia lo stesso calciatore, ma non scenderebbero comunque sotto a 60-70 più ricchi bonus. C'è anche il Manchester United che pensa costantemente al centrocampista, ma prima di provare a superare la concorrenza di Al Khelaifi dovranno trovare la soluzione alla cessione di Pogba. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.