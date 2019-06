Lazio, Milinkovic può partire: prezzo fissato e intesa giocatore-Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno fa, Sergej Milinkovic-Savic era un incedibile in casa Lazio. Adessono: Claudio Lotito non ha più garantito a Simone Inzaghi la permanenza del centrocampista serbo, spiega Sky Sport 24. Tra 80 e 90 milioni di euro potrebbe lasciare i biancocelesti: con la Juventus ha già un'intesa di massima ma sul giocatore ci sono in tanti. Un addio potrebbe sbloccare il mercato della Lazio, anche perché questo influenzerebbe fortemente il budget a disposizione del club.