Lazio, Milinkovic-Savic esulta sui social: "Vinciamo sempre, parola del Sergente"

La Lazio non ha alcuna voglia di fermarsi, determinata come non mai a giocarsi le sue carte per lo Scudetto. A celebrare il successo odierno sul Genoa, nell'ondata generale di entusiasmo sui social, è stato così anche il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic. Queste le sue parole su Instagram: "Facile, la Lazio vince sempre. Parola del Sergente”.