Lazio, Milinkovic-Savic non preoccupa. Il rientro in pochi giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da lalazioasiamonoi.it Lucas Leiva, rimasto ieri a riposo, oggi è volato in Inghilterra per motivi personali. Tornerà in Italia lunedì e il giorno dopo dovrebbe rientrare in gruppo. Ancora fermo Milinkovic-Savic, rientrato in anticipo dal ritiro della sua nazionale per un problema al ginocchio. A tranquillizzare tutti è stato il dott. Rodia, che ha confermato il suo rientro in pochi giorni. Continua il lavoro personalizzato Caicedo, fermatosi prima della sfida col Marsiglia. L'ecuadoriano dovrebbe recuperare in tempo per la sfida col Milan. Ora 48 ore di riposo, la ripresa è fissata per martedì.