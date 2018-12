Lazio, Murgia piace al Genoa. Discorsi aperti per Biraschi e Kouamé

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella Lazio di oggi sembrerebbe non esserci molto spazio per Alessandro Murgia, relegato come terza scelta in panchina dopo Berisha e Cataldi. Ecco perché la società - tramite il benestare di mister Inzaghi - vorrebbe mandare il centrocampista dell'Under-21 azzurra in prestito, permettendogli così di giocare con continuità. Il Genoa, specialmente con l'avvento di Cesare Prandelli in panchina, starebbe proprio pensando al giovane centrocampista biancoceleste. Fino ad ora solo piccoli sondaggi e nulla più. La Lazio cederebbe il suo giocatore solamente in prestito secco, mentre il Genoa preferirebbe il diritto di riscatto. Ma i discorsi non si sono limitati al solo Murgia: tra gli obiettivi della Lazio per giugno sembrerebbero esserci anche Biraschi e Kouamé, entrambi giocatori del grifone rossoblù. Solo un pensiero.