Lazio, Murgia: "Rimaniamo con i piedi per terra. Felice per i 90'"

Alessandro Murgia al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Dobbiamo migliorare nel riuscire a chiudere prima le partite. Ci siamo abbassati un po’ troppo ma il risultato è arrivato, è un passo importante in avanti in questa Europa League ma con la testa dobbiamo pensare già alla sfida contro il Sassuolo. Sono contento di aver fatto 90 minuti, aiuta nel minutaggio nelle prossime partite. Ho cercato di dare il massimo, la squadra di ha aiutato, ringrazio Parolo per le belle parole ma penso solo a guardare avanti con i piedi per terra e la voglia di lavorare. Nel primo tempo abbiamo palleggiato bene, abbiamo cercato e trovato subito il gol. Nella ripresa lo Zulte ha fatto entrare gente fresca e noi eravamo un po’ stanchi ma, nel finale di gara, gli inserimenti e l’esperienza di Immobile, Milinkovic e Lulic ci ha aiutato. Sappiamo soffrire ma riusciamo sempre ad uscire anche a testa alta. Il Nizza, sulla carta, è la favorita insieme a noi ma sul campo c’è sempre da dimostrare il nostro valore. Nel doppio confronto vogliamo fare bene perché il primo posto è il nostro obiettivo. Il prossimo impegno è però il Sassuolo e quindi pensiamo solo all’impegno con i neroverdi. Il mister mi vede più mezzala per i mie tempi di inserimento e perché riesco a dare il raddoppio sulle fasce. Sento la sua fiducia e provo sempre a ripagarla al meglio. In mezzo al campo possiamo ruotare, io sto dando tutto me stesso, spero che i risultati continuino ad arrivare”.