Lazio, Muzzi pronto all'addio. Tante squadre su di lui col Torino in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come rivelato da Lalaziosiamonoi.it il futuro dell'attaccante Ramon Muzzi, classe '98, sarà lontano da Roma e dai colori biancocelesti. Il giocatore infatti ha rotto con la società ormai da diversi mesi a causa di alcune promesse non mantenute dalla Lazio e sta valutando diverse proposte che arrivano sia dalla Serie A sia dalla Serie B. In pole ci sarebbe il Torino pronto ad assicurarsi in figlio d'arte – il padre è Roberto Muzzi – di grande prospettiva.