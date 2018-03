Lazio, Nani è ai titoli di coda: in estate tornerà al Valencia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La storia di Luis Nani con la Lazio, scrive oggi Tuttosport, sembra ai titoli di coda. Il portoghese non ha convinto in questa stagione: poche apparizioni, poco convincenti, non ha preso il cuore di Simone Inzaghi e la sensazione è che il club di Claudio Lotito non lo riscatterà a giugno. Così Nani tornerà a Valencia, in cerca di una nuova sistemazione.