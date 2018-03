Lazio, Nani: "So quanto valgo e quel che posso dare al Portogallo"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la Lazio il momento non è dei migliori. Non è riuscito a dimostrare a pieno il suo valore, Luis Nani. Nell'ultima partita contro il Bologna, schierato dal primo minuto, il portoghese non ha saputo incidere come probabilmente mister Inzaghi avrebbe voluto. L'ex Valencia guarda alle porte che restano aperte nel suo futuro. Quella del Mondiale al momento sembrerebbe socchiusa. Nani è a Formello, tra i pochi uomini che Inzaghi ha a disposizione per continuare l'allenamento durante questa sosta. Il ct Fernando Santos non lo ha convocato per le amichevoli in programma contro Egitto e Olanda. Eppure Luis appare fiducioso. Ecco cosa ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese A Bola: "La mia non è una questione di speranza, conosco il mio valore e quello che posso dare al Portogallo. L'allenatore sa quanto valgo, quello che sacrifico sul campo a beneficio del gruppo e quello che posso offrire alla squadra".