Lazio, nasce l'Under 18: Bianchessi punta su Rocchi come allenatore

Step by step, Tommaso Rocchi continua la sua crescita come allenatore nel settore giovanile della Lazio. L'ex attaccante, attualmente alla guida della Under 15, dovrebbe essere promosso alla Under 18, la nuova squadra che nascerà la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa sarebbe l'intenzione del responsabile Mauro Bianchessi, che qualche giorno fa aveva annunciato così la formazione di un altro gruppo: "La Under 18 giocherà in un girone unico all’italiana, così avremo altri due derby con la Roma. Da questa categoria verranno selezionati i calciatori che parteciperanno agli europei del prossimo anno ed a quello in programma tra due anni. Successivamente pianificheremo tutta la prossima stagione che riserverà delle novità”.