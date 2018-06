Lazio, non solo Guedes: per il dopo Anderson c'è anche il Papu Gomez

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato della Lazio da La Gazzetta dello Sport. E' praticamente fatta per Felipe Anderson al West Ham: oggi Tare è a Londra per chiudere per 30 milioni più il 20% della rivendita. Come sostituto di Anderson - si legge - fari puntati su Guedes (Atletico Mineiro), piace Lucas Lima (Palmeiras) e nelle ultime ore è spuntato Gomez (Atalanta), già cercato lo scorso anno.