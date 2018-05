Lazio, occhi in Brasile. Piace il difensore Dedé del Cruzeiro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha messo gli occhi su Anderson Vital da Silva, meglio conosciuto come Dedé. Difensore centrale classe '88, Dedé si è reso protagonista di una grande stagione dopo diversi problemi fisici alle ginocchia. Il suo profilo è seguito dalla Lazio, eventualmente più per la sostituzione di uno fra Bastos e Wallace che per quella di De Vrij. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.