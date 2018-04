Lazio, occhi su Ganso del Siviglia: la richiesta è 10 mln, ipotesi prestito

Il mercato continua a fare il suo corso e a sfornare alcuni nomi di possibili obiettivi per la prossima stagione. Un elemento che viene dato come partente da globoesporte.com è Ganso, fantasista in forza al Siviglia. Secondo il portale brasiliano il calciatore starebbe pensando di lasciare la società spagnola viste le sue poche apparizioni (11 presenze totali in tutte le competizioni). A essere interessate ci sono sia delle società brasiliane come Gremio e Santos che alcune in Europa. Fra le società del Vecchio Continente che avrebbero messo gli occhi addosso al calciatore ci sono il Fenerbahçe e la Lazio. I biancocelesti avrebbero chiesto informazioni per l’atleta e, inoltre, sarebbero stati avviati i primi contatti fra le parti. Il Siviglia potrebbe lasciar partire Ganso (sotto contratto fino al 2021) per una cifra che arriva intorno ai 10 milioni, a ogni modo non è esclusa neanche l’opzione del prestito.