Lazio, parla Milinkovic-Savic: "Non so ancora quanto dovrò stare fuori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulle condizioni di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio (ieri il ct serbo Krstajic ha annunciato il forfait contro il Montenegro sabato, lasciando aperta una porta per la sfida alla Lituania di martedì prossimo). Oggi - riporta Lalaziosiamonoi.it - il giocatore ai microfoni di Butasport.rs ha risposto con una battuta dal ritiro di Crne Gore: "Francamente non so ancora quanto dovrò rimanere fuori dal campo. La speranza è di tornare il prima possibile". Dita incrociate dunque in quel di Formello, dopo la sosta c’è lo scontro Champions con il Milan.