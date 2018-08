Lazio, Parolo: "Napoli? Possiamo mettere in difficoltà chiunque"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato così a Lazio Style Channel prima della sfida col Napoli (ore 20:30), seconda sfida della Serie A 2018-2019: "Ci ripresentiamo all'Olimpico con tanta ambizione e con umiltà, voglia di sacrificarsi e lottare su ogni pallone. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo essere umili sapendo quali sono i nostri difetti. Vogliamo fare un inizio di stagione importante. Col Napoli abbiamo avuto difficoltà negli ultimi anni. Vogliamo però fare la partita e giocarcela. Loro hanno fatto grandi campionati e noi stiamo crescendo, dobbiamo dare dimostrazione di questo. Cosa mettere in campo? Organizzazione e voglia di aiutarci fra di noi. Se partiamo da questo faremo una grande partita. Abbiamo voglia di far bene e i giocatori che sono arrivati ci rafforzano. Vedremo al 90' come andrà a finire".