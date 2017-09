Lazio, Patric: "La priorità è lavorare per trovare maggiore continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo nome è stato accostato a diversi club spagnoli, ma il futuro di Patric sarà ancora con la maglia della Lazio. Attraverso un post pubblicato su Twitter, il laterale spagnolo, 24 anni, si dice pronto a continuare la sua avventura con la maglia biancoceleste: "Vi scrivo per chiedere il favore di non alimentare rumors e voci inesistenti sul mio conto. Sono un giocatore della Lazio, ho un contratto fino al 2020, l’unico mio scopo è quello di poter giocare per dimostrare il mio valore e aiutare la squadra. Quando riuscirò a raggiungere questo obiettivo, sia io che il club potremo pensare a pianificare il futuro con nuovi step. Zero richieste esose o questioni disciplinari, la società ha sempre riconosciuto il mio impegno e la mia professionalità. E io ho dimostrato lo stesso a loro. Ora comincia una stagione molto importante; la priorità è lavorare bene sul campo e trovare maggiore continuità per offrire il mio meglio, cosa che provo a fare dal primo giorno in cui sono arrivato. A volte riesco, altre meno, ma l’importante è lasciare sempre tutto sul campo onorando la maglia della Lazio".