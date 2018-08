Lazio, Patric: "Stiamo lavorando sulla fase difensiva. Gruppo fantastico"

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Patric Gabarrón, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste dal ritiro tedesco: "Sappiamo che il mister ci tiene molto alla preparazione, è fondamentale per noi e per il nostro gioco. Sicuramente sono molto maturato rispetto al passato. Noi giocatori dobbiamo sempre migliorare, i miei compagni sanno che ho un ruolo importante in questa squadra sia dentro che fuori dal campo. Lavoro sempre al massimo per dare tutto a questa società. Stiamo lavorando bene sulla fase difensiva. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Quello è uno dei nostri obiettivi, prendere meno gol possibili e farne tanti. Abbiamo preso molti gol perché a volte attaccavamo in massa e restavamo in pochi a difendere, dobbiamo invece essere un blocco unico".

Sul gruppo: "Abbiamo fatto una stagione con tantissime partite, ci siamo riposati in vacanza e ora siamo pronti a ricominciare. Siamo un gruppo fantastico, oltre ai giocatori forti c’è una squadra molto legata in cui tutti si aiutano. La mentalità fa la differenza: a volte hai dei giocatori forti ma non si è pronti di testa. Noi non abbiamo questo problema, siamo forti sotto tutti i punti di vista".

Sul ruolo: "Non ho preferenze, gioco tranquillamente sia come difensore centrale di destra che come quinto a tutta fascia. Mi sento comodo in entrambi i ruoli, anche se correre a tutta fascia è il mio ruolo. Posso giocare sia esterno che difensore, a destra o a sinistra. Cerco di dare il massimo in ogni zona del campo per accontentare le richieste del mister".