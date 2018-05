Lazio, per sostituire Nani si pensa a Perez dell'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiuderà in estate l'avventura italiana di Nani. Il portoghese saluterà la Lazio per tornare al Valencia. Al suo posto, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi, il ds biancoceleste starebbe seguendo Lucas Perez dell'Arsenal per il quale si ipotizza un prestito con diritto di riscatto.