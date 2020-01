© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della festa per i 120 anni della Lazio andata in scena ieri a Castel Sant'Angelo anche Angelo Peruzzi, team manager del club capitolino, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport: "Siamo in un buon momento, festeggiamo la storia lunghissima, più che centenaria, di una società che ha vissuto di alto e bassi. Siamo felici di onorare questi 120 anni. Da qui a febbraio, tra campionato e Coppa Italia, giocheremo 5-6 partite all'Olimpico, compreso il derby. Speriamo che il pubblico continui a seguirci come sta facendo. Speriamo che sabato la cornice dell'Olimpico sia bella come quella di Castel Sant'Angelo".