Lazio, Peruzzi: "Quattro squadre per due posti in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma “Il Calcio”, in onda sul canale egiziano On Sport a due giorni dal derby: “Quando giocavo alla Roma, la squadra era molto forte mentre la Lazio era più debole. I biancocelesti hanno vissuto momenti difficili. Ora entrambe le squadre sono valide ed è un orgoglio per la città vederle lottare per i primi 4/5 posti. In questa stagione giochiamo tutte le partite con il 3-5-2. Bravo Inzaghi a rendere speciale la squadra con questo modulo, ha voluto dare una propria impronta di gioco. La forza della Lazio sta proprio nel gioco, spesso e volentieri l'abbiamo dimostrato durante le gare. Ovviamente non ci si riesce sempre perché ci sono anche gli avversari, ma stiamo facendo bene. Fino a un mese fa avevamo fatto benissimo, poi l'ultimo periodo abbiamo perso e pareggiato alcune gare. Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana, siamo arrivati un po' scarichi e qualche risultato l'abbiamo sbagliato. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul qualificarci per la Champions League. La lotta è bella forte perché ci sono quattro squadre in competizione per due posti: Lazio, Roma, Inter e Milan. Il derby? A Roma si inizia a parlare del derby un mese prima della partita e si continua fino al mese successivo: esiste solo quello. La gente a Roma vede il derby in modo diverso rispetto alla gente di Milano. La mia prima esperienza in una stracittadina? All'epoca l'Olimpico mi sembra che contenesse 80mila persone, adesso un po' di meno. Era tutto pieno e quindi è stato davvero bellissimo".