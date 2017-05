Lazio, Petagna in pole per sostituire Djordjevic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono tre i nomi che la prossima stagione potrebbero sostituire il partente Djordjevic in casa Lazio. In pole c'è Andrea Petagna dell'Atalanta poi, in seconda battuta, Sebastien Haller dell'Utrecht e Enes Unal, turco di proprietà del Manchester City oggi in prestito al Twente.