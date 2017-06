Lazio, più Gomez di Muriel per l'attacco: non decolla la trattativa con la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la ricerca della spalla di Ciro Immobile in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Il Tempo il favorito è Alejandro Gomez, che resta davanti a Luis Muriel. Il giocatore dell'Atalanta potrebbe arrivare per sistemare l'attacco, mentre per quel che riguarda il colombiano stenta a decollare la trattativa con la Sampdoria.