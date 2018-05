Lazio, piste estere per F. Anderson: ci sono Chelsea, Liverpool e Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson nome caldo in casa Lazio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, senza rinnovo (il contratto attuale è in scadenza nel 2019), la società biancoceleste non vuole rischiare nuovi casi De Vrij. Attenzione all'estero: ci pensa il Chelsea, ma anche il Liverpool, che ha chiesto informazioni su Wallace. E in francia c'è il Monaco, pista da non escludere. Il prezzo? La Lazio parte da 40 milioni di euro, l'obiettivo è chiudere a 30.