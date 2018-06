Lazio, Politano con i soldi di Anderson: Tare ci prova

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio è pronta a inserirsi nella corsa per Matteo Politano nel caso in cui Felipe Anderson dovesse essere ceduto al West Ham. Gli Hammers sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni, cifra che Lotito girerebbe quasi per intero per ottenere l'esterno offensivo del Sassuolo, club con cui Tare sta trattando anche l'arrivo di Acerbi.