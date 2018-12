© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio pressa forte per prendere Bobby Adekanye, diciannovenne del Liverpool. E' lui, talento nigeriano con passaporto olandese, il giocatore che Igli Tare tratta in segreto da novembre, spiega oggi Il Corriere dello Sport. Piace alla Lazio ma pure al Barcellona: l'idea di Tare oggi è anticiparne l'acquisto, offrirgli un quinquennale per prenderlo a zero in estate dopo il no al rinnovo con il club di Jurgen Klopp.