Lazio, presto vertice per Caceres. L'uruguayano può partire

Il futuro prossimo di Martin Caceres potrebbe essere lontano dalla Lazio. Contratto fino al 2019 con opzione per il 2020, nei prossimi giorni secondo il Corriere dello Sport ci sarà un vertice con la società per fare il punto, ma le parti non sembrano vicendevolmente soddisfatte. Per questo, l'addio nelle prossime settimane è tutto fuorché da escludere.