Lazio, prima offerta del Manchester United per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

110 milioni di euro per Milinkovic-Savic. Questa la prima, vera, offerta per il centrocampista della Lazio arrivata dal Manchester United. Il "sergente" è il primo obiettivo di Josè Mourinho per il centrocampo, con i Red Devils pronti a mettere sul piatto una cifra faraonica. Basterà? Difficile fare ipotesi, visto che Lotito chiede almeno 40 milioni di euro in più per il serbo. Lo riporta Il Manchester Evening News