Lazio-Proto, ci siamo: sarà lui il vice di Strakosha il prossimo anno

Sarà quasi certamente Silvio Proto il numero 12 della Lazio nella prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, accordo raggiunto sulla base di un biennale col portiere 35enne che, dopo una vita all'Anderlecht, la scorsa estate s'è trasferito in Grecia per vestire la casacca dell'Olympiacos. In questo momento, l'estremo difensore di Charleroi è nettamente avanti a Mariano Andujar nella corsa al ruolo di vice-Strakosha.